Гонщики «Джиро д’Италия» пожертвуют призовые пострадавшим в аварии на канатной дороге

Участники веломногодневки «Джиро д’Италия» пожертвуют призовые с сегодняшнего 19-го этапа в помощь семьям пострадавших в аварии на канатной дороге, сообщила Ассоциация профессиональных велосипедистов (CPA) в своём "твиттере".
Авария произошла на канатной дороге между итальянским городом Стреза и горой Моттароне в воскресенье. Оборвался один из канатов, держащих кабину фуникулёра, которая в результате упала на землю с двадцатиметровой высоты. Погибли 14 человек. В аварии удалось выжить одному пятилетнему Эйтану, который сейчас находится в одной из больниц Турина.
«Хотя «Джиро» не будет восходить на Моттароне, гонщики отдадут дань памяти 14 жертвам аварии на канатной дороги в Стрезе. Они единогласно приняли решение пожертвовать все призовые деньги с сегодняшнего этапа маленькому Эйтану и семьям, пострадавшим от этой ужасной трагедии», – написали в «твиттере» CPA.
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