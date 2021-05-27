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Беттиол выиграл 18-й этап «Джиро д’Италия», Власов — по-прежнему четвёртый в общем зачёте

Беттиол выиграл 18-й этап «Джиро д’Италия», Власов — по-прежнему четвёртый в общем зачёте
Виталий Весёлый
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Итальянский велогонщик Альберто Беттиол EF Education-Nippo одержал победу на 18-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Россиянин Александр Власов (Astana-Premier Tech) занял 45-е место и сохранил в общем зачёте четвёртое место.

Вторым к финишу пришёл ещё один представитель Италии Симоне Консонни из Cofidis, а замкнул тройку лучших немец Николас Роч (DSM).

Общий зачёт (после 18-го этапа)

1.Эрган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 77.10,18
2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,21
3. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 3,23
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 6,03
5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 6,09
6. Ромен Барде (Франция, DSM) – 6,31.

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