Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал победу Сергея Шубенкова на «Кубке Федерации» в Сочи. Атлет взошёл на первую строчку в беге на 110 метров с барьерами. Его результат — 13,29 секунды.
«Сергей, на мой взгляд, пробежал достаточно неплохо. Шубенков всегда мягко входит в сезон, они с тренером всегда планируют постепенный набор формы. Но впереди у него командное первенство страны в Брянске и чемпионат страны в Чебоксарах. Будем надеяться, что в ближайшее время Сергей получит допуск на международные старты, ну а там совсем другие бега», — приводит слова Борзаковского ТАСС.
Ранее Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса, сейчас её рассматривает Международная федерация. Российские легкоатлеты могут быть допущены к Олимпиаде в Токио только на условиях получения нейтрального статуса.
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