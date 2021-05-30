Эган Берналь выиграл «Джиро д'Италия», Александр Власов — четвёртый

Колумбийский гонщик Эган Берналь из команды INEOS Grenadiers стал победителем веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», которая завершилась в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 30,3 км.

Россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech занял четвёртое место в генеральной классификации.



Велошоссе. «Джиро д’Италия». 21-й этап. Сенаго – Милан

Гонка с раздельным стартом, 30,3 км

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — 33.48.

2. Реми Каванья (Франция, Deceuninck — Quick Step) — отставание 0.12.

3. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) — +0.13.

...19. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) — +1.26.

Итоговый общий зачёт



1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 86:17.28.

2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) +1.29.

3. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) +4.15.

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +6.40.