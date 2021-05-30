Эган Берналь выиграл «Джиро д'Италия», Александр Власов — четвёртый

Колумбийский гонщик Эган Берналь из команды INEOS Grenadiers стал победителем веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», которая завершилась в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 30,3 км.
Россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech занял четвёртое место в генеральной классификации.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 21-й этап. Сенаго – Милан
Гонка с раздельным стартом, 30,3 км
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) — 33.48.
2. Реми Каванья (Франция, Deceuninck — Quick Step) — отставание 0.12.
3. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) — +0.13.
...19. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) — +1.26.
Итоговый общий зачёт
1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 86:17.28.
2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) +1.29.
3. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) +4.15.
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +6.40.
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