Александр Власов — о 4-м месте на «Джиро д’Италия»: я был очень близок к подиуму

Российский гонщик, лидер команды Astana – Premier Tech Александр Власов подвёл итоги своего выступления на веломногодневке «Джиро д’Италия». Власов занял четвёртое место в итоговой генеральной классификации итальянского Гранд-тура.

«Честно говоря, я доволен своим выступлением здесь — на «Джиро д’Италия». Это был мой первый Гранд-тур, к которому я целенаправленно готовился и который проехал в качестве стопроцентного лидера команды. В итоге, я был очень близок к подиуму и стал четвёртым. Да, подиум был бы огромным успехом для меня, но, тем не менее, результат, которого я добился тут, дарит мне и большую мотивацию на будущее, и удовлетворение от достигнутого. Вместе с командой мы провели три замечательные недели на «Джиро», прожили много отличных моментов. После того опыта, который я получил на этой гонке, я знаю, что могу двигаться дальше вперёд», – приводит слова Власова пресс-служба команды.