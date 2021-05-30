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Александр Власов — о 4-м месте на «Джиро д’Италия»: я был очень близок к подиуму

Александр Власов — о 4-м месте на «Джиро д’Италия»: я был очень близок к подиуму
Елена Чистова
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Российский гонщик, лидер команды Astana – Premier Tech Александр Власов подвёл итоги своего выступления на веломногодневке «Джиро д’Италия». Власов занял четвёртое место в итоговой генеральной классификации итальянского Гранд-тура.

«Честно говоря, я доволен своим выступлением здесь — на «Джиро д’Италия». Это был мой первый Гранд-тур, к которому я целенаправленно готовился и который проехал в качестве стопроцентного лидера команды. В итоге, я был очень близок к подиуму и стал четвёртым. Да, подиум был бы огромным успехом для меня, но, тем не менее, результат, которого я добился тут, дарит мне и большую мотивацию на будущее, и удовлетворение от достигнутого. Вместе с командой мы провели три замечательные недели на «Джиро», прожили много отличных моментов. После того опыта, который я получил на этой гонке, я знаю, что могу двигаться дальше вперёд», – приводит слова Власова пресс-служба команды.

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