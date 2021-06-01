Норвежский горнолыжник объявил об отношениях с Микаэлой Шиффрин. Экхофф отреагировала

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде объявил об отношениях с американкой Микаэлой Шиффрин.

«Да, мы являемся парой. Это что-то новое, хоть мы и знаем друг друга уже шесть лет. Теперь мы вместе», — приводит слова Кильде VG.

Кильде опубликовал их совместные фото в «Инстаграме» и написал: «Если вы знаете, то знаете. А вы теперь знаете».

В комментариях пару поздравили многие известные спортсмены. В частности, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф написала: «О боже! Мощная пара». Американская горнолыжница Линдси Вонн добавила: «Поздравляю вас, ребята».

Кильде — обладатель Кубка мира — 2019/2020 в общем зачёте, обладатель Кубка мира — 2015/2016 в зачёте супергиганта. Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира (рекорд среди всех североамериканских горнолыжников), трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).