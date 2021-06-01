Норвежский горнолыжник объявил об отношениях с Микаэлой Шиффрин. Экхофф отреагировала

Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде объявил об отношениях с американкой Микаэлой Шиффрин.
«Да, мы являемся парой. Это что-то новое, хоть мы и знаем друг друга уже шесть лет. Теперь мы вместе», — приводит слова Кильде VG.
Кильде опубликовал их совместные фото в «Инстаграме» и написал: «Если вы знаете, то знаете. А вы теперь знаете».
В комментариях пару поздравили многие известные спортсмены. В частности, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф написала: «О боже! Мощная пара». Американская горнолыжница Линдси Вонн добавила: «Поздравляю вас, ребята».
Кильде — обладатель Кубка мира — 2019/2020 в общем зачёте, обладатель Кубка мира — 2015/2016 в зачёте супергиганта. Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира (рекорд среди всех североамериканских горнолыжников), трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).
- 1 июня 2021
-
13:16
-
11:36
-
10:45
-
10:04
-
09:20
-
09:07
-
00:57
- 31 мая 2021
-
23:54
-
22:42
-
22:21
-
21:26
-
21:14
-
20:02
-
19:42
-
19:08
-
18:18
-
18:02
-
16:47
-
16:08
-
15:41
-
14:35
-
14:02
-
00:53
-
00:15
- 30 мая 2021
-
23:45
-
23:10
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
22:00
-
21:31
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:02