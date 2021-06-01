Гимнастка Мостепанова: я хотела троих детей родить, а получилось пять нечаянно

Советская гимнастка Ольга Мостепанова рассказала о своей большой семье. Она является мамой пятерых детей.

«Каково это — пятеро детей? Это весело. Мне помогали со всех сторон все — мама, папа. Я жила с родителями, они помогали. Без них, думаю, не решилась бы. Вернее, я, наверное, решилась бы, но не на пятерых. Как решилась? Я хотела троих детей родить, а получилось пять нечаянно. На самом деле я вообще не планировала детей, я не планировала выходить замуж. Я и не выходила замуж, я вообще против брака. Это тоже моя странность.



Папа не разговаривал со мной год. Я не планировала выходить замуж, мы просто жили гражданским браком, и для меня это было нормально. Мне вообще странно, зачем люди это делают. Для меня важны были отношения и сейчас важны отношения.

В 30 лет я родила пятого. Когда гуляли в парке: «Вы, наверное, обманываете. Наверное, соседских понабрали и гуляете тут с целым детским садом». Если честно, я сама не верю, что у меня пятеро детей. Все говорят — ну как так? Не знаю, как-то так», — сказала Мостепанова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Мостепанова — трёхкратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта СССР.