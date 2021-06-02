Абдумалик выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре, Лагно поделила 3-е место с Мамедзаде

В Гибралтаре завершился заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ. Победу досрочно одержала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. Второе место заняла украинка Мария Музычук. Третье место поделили россиянка Екатерина Лагно и Гюнай Мамедзаде из Азербайджана.

В заключительном туре Лагно и Музычук сыграли вничью, благодаря чему россиянка получила путёвку в турнир претенденток ФИДЕ. Также из серии Гран-при отобралась представительница Индии Хампи Конеру.

Итоговое положение



1. Жансая Абдумалик — 8,5 очка из 11.

2. Мария Музычук – 7.

3-4. Гюнай Мамедзаде, Екатерина Лагно — по 6,5.

5-6. Элизабет Петц, Нана Дзагнидзе — по 6.

7. Анна Музычук — 5,5.

8. Алина Кашлинская – 5.

9-10. Антуанета Стефанова, Валентина Гунина — по 4,5.

11. Динара Садуакассова – 4.

12. Ирина Бульмага — 2.