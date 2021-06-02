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Абдумалик выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре, Лагно поделила 3-е место с Мамедзаде

Абдумалик выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре, Лагно поделила 3-е место с Мамедзаде
Елена Чистова
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В Гибралтаре завершился заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ. Победу досрочно одержала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. Второе место заняла украинка Мария Музычук. Третье место поделили россиянка Екатерина Лагно и Гюнай Мамедзаде из Азербайджана.

В заключительном туре Лагно и Музычук сыграли вничью, благодаря чему россиянка получила путёвку в турнир претенденток ФИДЕ. Также из серии Гран-при отобралась представительница Индии Хампи Конеру.

Итоговое положение

1. Жансая Абдумалик — 8,5 очка из 11.
2. Мария Музычук – 7.
3-4. Гюнай Мамедзаде, Екатерина Лагно — по 6,5.
5-6. Элизабет Петц, Нана Дзагнидзе — по 6.
7. Анна Музычук — 5,5.
8. Алина Кашлинская – 5.
9-10. Антуанета Стефанова, Валентина Гунина — по 4,5.
11. Динара Садуакассова – 4.
12. Ирина Бульмага — 2.

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