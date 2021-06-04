Четырёхкратный чемпион ОИ Мо Фарах анонсировал завершение карьеры

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фарах объявил, что завершит карьеру после летних Олимпийских игр в Токио.

«Знаю, я уже говорил это прежде. Но я говорю серьёзно. Если вынести за скобки Олимпиаду, я, может, пробегу один или два марафона — и на этом всё. Мне нужно проводить больше времени с детьми», — приводятся слова Фараха в «твиттере» Times Sport.

38-летний Мо Фарах — бегун на средние и длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов (в беге на 5000 и на 10 000 метров, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу (2006). Командор ордена Британской империи (2013), рыцарь-бакалавр (2017).