Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Четырёхкратный чемпион ОИ Мо Фарах анонсировал завершение карьеры

Четырёхкратный чемпион ОИ Мо Фарах анонсировал завершение карьеры
Александр Насонов
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фарах объявил, что завершит карьеру после летних Олимпийских игр в Токио.

«Знаю, я уже говорил это прежде. Но я говорю серьёзно. Если вынести за скобки Олимпиаду, я, может, пробегу один или два марафона — и на этом всё. Мне нужно проводить больше времени с детьми», — приводятся слова Фараха в «твиттере» Times Sport.

38-летний Мо Фарах — бегун на средние и длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов (в беге на 5000 и на 10 000 метров, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу (2006). Командор ордена Британской империи (2013), рыцарь-бакалавр (2017).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021