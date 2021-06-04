Дисквалифицированной легкоатлетке из США разрешили участвовать в отборе на ОИ в Токио

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Макнил решением дисциплинарного трибунала Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) дисквалифицирована на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на странице AIU в «Твиттере».

Спортсменка признана виновной во вмешательстве в процесс обработки результатов тестов, что стало уже вторым для неё нарушением антидопинговых правил World Athletics. Дисквалификация американки отсчитывается с 15 августа 2020 года.

Однако Макнил подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Её дело будет рассмотрено перед Олимпийскими играми в Токио. В связи с этим CAS временно приостановил действие решения дисциплинарного комитета AIU и предоставил легкоатлетке возможность участвовать в национальных отборочных соревнованиях на Олимпиаду, которые завершатся 27 июня.