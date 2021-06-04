Две пары из России вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Остраве

По итогам второго игрового дня основного турнира этапа Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды» в Остраве (Чехия) борьбу за медали продолжают две российские мужские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Илья Лешуков/Константин Семёнов.
Красильников/Стояновский заняли первое место в своей подгруппе и напрямую вышли в 1/8 финала, а Лешуков/Семёнов, став третьими в подгруппе, успешно преодолели первый раунд плей-офф.
Ещё одна российская пара Никита Лямин/Тарас Мыськив сначала проиграла в финале подруппы, а затем и в 1/8 финала.
В соревнованиях женщин Надежда Макрогузова и Светлана Холомина напрямую вышли в 1/8 финала, где и завершили борьбу за медали. Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали третьими в подгруппе и не добрались даже до 1/8 финала.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «4 звезды». Острава, Чехия
Мужчины. Групповой турнир
Красильников/Стояновский (Россия) – Флюгген/Элерс (Германия) – 2:0 (21:16, 21:12).
Лямин/Мыськив (Россия) – Лупо/Николаи (Италия) – 0:2 (18:21, 14:21).
Лешуков/Семёнов (Россия) – Плавиньш/Точс (Латвия) – 2:0 (21:12, 21:16).
1/16 финала
Флюгген/Элерс (Германия) — Лешуков/Семёнов (Россия) – 1:2 (21:15, 11:21, 11:15).
Лямин/Мыськив (Россия) — Доллингер/Виклер (Германия) – 1:2 (21:18, 16:21, 8:15).
Женщины. 1/16 финала
Германова/Слукова (Чехия) — Дабижа/Рудых (Россия) – 2:0 (21:12, 21:19).
1/8 финала
Макрогузова/Холомина (Россия) – Клинеман/Росс (США) – 0:2 (14:21, 9:21).
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