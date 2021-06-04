Победитель «Джиро д'Италия» Эган Берналь заразился коронавирусом

Колумбийский гонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь, выигравший веломногодневку «Джиро д'Италия», сдал положительный тест на коронавирус.

«Команда Эгана Берналя сообщила, что наш великий чемпион «Джиро д'Италия» пока не может вернуться на родину из-за заражения коронавирусом. Мы желаем ему и его девушке скорейшего выздоровления», — сообщается на странице федерации велоспорта Колумбии в «Твиттере».

30 мая Берналь выиграл «Джиро», а завтра, 5 июня, спортсмен вместе со своей девушкой должен был вернуться в Колумбию и отпраздновать победу. Теперь им предписано находиться на карантине в Монако до выздоровления.

Напомним, россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech занял четвёртое место в генеральной классификации, проиграв Берналю 6 минут 40 секунд.