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Байдарочники Постригай и Дьяченко стали бронзовыми призёрами ЧЕ на дистанции 200 м

Байдарочники Постригай и Дьяченко стали бронзовыми призёрами ЧЕ на дистанции 200 м
Елена Чистова
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Российские спортсмены завоевали ещё две бронзовые медали во второй медальный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша).

Олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Юрий Постригай и Александр Дьяченко финишировали третьими в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м. Победу одержали итальянцы Манфреди Рицца и Андреа ди Либерто, вторыми стали литовцы Артурас Сея и Игнас Навакаускас.

Также российские гребцы Олег Гусев, Александр Сергеев, Максим Спесивцев и Виталий Ершов завоевали бронзу в соревнованиях байдарок-четвёрок на дистанции 500 м.

Чемпионат Европы в Познани завершится 6 июня.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша
Мужчины. Байдарки-двойки. 200 метров

1. Манфреди Рицца и Андреа ди Либерто (Италия) — 33,095
2. Артурас Сея и Игнас Навакаускас (Литва) +0,260
3. Юрий Постригай и Александр Дьяченко (Россия) +0,558.

Байдарки-четвёрки. 500 метров

1. Германия — 1.23,960
2. Словакия +1,435
3. Россия +1,465.

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