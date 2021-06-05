Легкоатлетка Елена Соколова выполнила квалификационный норматив для участия в ОИ в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова рассказала, что старается не задумываться о поездке на Игры в Токио, несмотря на то, что выполнила все условия.

В четвёртой попытке на чемпионате Москвы спортсменка приземлилась на отметке 6,82 метра. Именно этот результат, принесший ей победу на соревнованиях, и является олимпийским квалификационным нормативом. Нейтральный статус Соколова получила 22 мая. На Олимпийские игры в Токио Россия может выставить только 10 легкоатлетов.

«Я сейчас вообще не хочу думать про то, смогу ли выступить на Олимпийских играх в Токио. Непонятно, как это будет решаться, кто будет это решать. Чтобы не гадать потом, справедлив ли был отбор, я не думаю про Токио. Да и тренер запретил мне это делать, поэтому думаю только о том, как лучше подготовиться.

Для первого старта летнего сезона я прыгала хорошо. Но прибавлять в технике, конечно, надо. Есть большой резерв, есть над чем работать. Постараюсь выступить ещё где-нибудь до чемпионата России, а потом уже в Чебоксарах хочу показать максимальный результат.

Сейчас попробуем найти какой-нибудь зарубежный старт, но сейчас с этим тяжело из-за пандемии и позднего получения нейтрального статуса», — приводит слова Соколовой ТАСС.