Легкоатлетка Елена Соколова выполнила квалификационный норматив для участия в ОИ в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова рассказала, что старается не задумываться о поездке на Игры в Токио, несмотря на то, что выполнила все условия.
В четвёртой попытке на чемпионате Москвы спортсменка приземлилась на отметке 6,82 метра. Именно этот результат, принесший ей победу на соревнованиях, и является олимпийским квалификационным нормативом. Нейтральный статус Соколова получила 22 мая. На Олимпийские игры в Токио Россия может выставить только 10 легкоатлетов.
«Я сейчас вообще не хочу думать про то, смогу ли выступить на Олимпийских играх в Токио. Непонятно, как это будет решаться, кто будет это решать. Чтобы не гадать потом, справедлив ли был отбор, я не думаю про Токио. Да и тренер запретил мне это делать, поэтому думаю только о том, как лучше подготовиться.
Для первого старта летнего сезона я прыгала хорошо. Но прибавлять в технике, конечно, надо. Есть большой резерв, есть над чем работать. Постараюсь выступить ещё где-нибудь до чемпионата России, а потом уже в Чебоксарах хочу показать максимальный результат.
Сейчас попробуем найти какой-нибудь зарубежный старт, но сейчас с этим тяжело из-за пандемии и позднего получения нейтрального статуса», — приводит слова Соколовой ТАСС.
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