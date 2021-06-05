Чемпионы мира Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве

Чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды», который проходит в Остраве (Чехия).
В четвертьфинале Красильников и Стояновский обыграли победителей прошедшего на прошлой неделе сочинского этапа соревнований – поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка.
За выход в финал российские волейболисты сыграют с хозяевами турнира – чешской парой Ондрей Перушич/Давид Швейнер.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «4 звезды». Острава, Чехия
Мужчины. 1/8 финала
Красильников/Стояновский (Россия) – Гавира/Эррера (Испания) – 2:0 (21:14, 21:19).
Лешуков/Семёнов (Россия) – Ахмед/Шериф (Катар) – 2:0 (21:17, 21:17).
1/4 финала
Красильников/Стояновский (Россия) — Кантор/Лосяк (Польша) – 2:1 (18:21, 22:20, 15:13).
Лешуков/Семёнов (Россия) — Андре/Джодж (Бразилия) – 0:2 (21:23, 28:30).
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