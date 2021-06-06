Российский велогонщик Шейн Перкинс завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс, в 2017 году сменивший спортивное гражданство с австралийского на российское, завершил спортивную карьеру.



«Шейн принял решение завершить карьеру спортсмена. Во многом этот шаг связан с тем, что Перкинс долгое время вынужден был тренироваться в одиночестве из-за пандемии коронавируса и не имел возможности присоединиться к сборной России.

Австралия — одна из самых тяжёлых стран в плане ковидных ограничений, долгое время все велотреки были закрыты, и Шейну приходилось тренироваться на дороге. Готовиться в одиночестве, в отрыве от сборной больше года, очень тяжело психологически. В случае приезда в Россию он затем имел бы большие проблемы с возвращением обратно в Австралию. А приехав сюда вопреки всем жесточайшим австралийским ковидным ограничениям, он не получил бы автоматически путёвку на Олимпиаду, поэтому он принял для себя такое решение», — приводит слова тренера спортсмена Владимира Хозова ТАСС.