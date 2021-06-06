Красильников и Стояновский стали четвёртыми на этапе Мирового тура в Остраве

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не сумели подняться на подиум на этапе Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды», который завершился в Остраве (Чехия).

В полуфинале соревнований Красильников и Стояновский уступили чешскому дуэту Ондржей Перушич/Давид Швайнер со счётом 0:2 (17:21, 14:21). В матче за бронзовые медали российские волейболисты проиграли бразильскому дуэту Джордж Соуто Майор Вандерлей/Андре Лойола Штейн со счётом 0:2 (25:27, 18:21).

В итоге победителями этапа Мирового тура в Остраве стали Александер Браувер и Роберт Меувсен из Нидерландов, которые в финале нанесли поражение паре Перушич/Швайнер – 2:1 (13:21, 21:19, 15:13). Красильников и Стояновский заняли четвёртое место.