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Красильников и Стояновский стали четвёртыми на этапе Мирового тура в Остраве

Красильников и Стояновский стали четвёртыми на этапе Мирового тура в Остраве
Елена Чистова
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не сумели подняться на подиум на этапе Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды», который завершился в Остраве (Чехия).

В полуфинале соревнований Красильников и Стояновский уступили чешскому дуэту Ондржей Перушич/Давид Швайнер со счётом 0:2 (17:21, 14:21). В матче за бронзовые медали российские волейболисты проиграли бразильскому дуэту Джордж Соуто Майор Вандерлей/Андре Лойола Штейн со счётом 0:2 (25:27, 18:21).

В итоге победителями этапа Мирового тура в Остраве стали Александер Браувер и Роберт Меувсен из Нидерландов, которые в финале нанесли поражение паре Перушич/Швайнер – 2:1 (13:21, 21:19, 15:13). Красильников и Стояновский заняли четвёртое место.

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