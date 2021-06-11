Австралийская пловчиха отказалась от участия в Олимпиаде из-за женоненавистников в спорте

Австралийская пловчиха Мейделин Гровс приняла решение не участвовать в национальном отборе на Олимпийские игры в Токио накануне старта соревнований. На своей странице в «Твиттере» спортсменка написала, что её отказ в последнюю минуту должен стать уроком для «всех женоненавистников в спорте».
«Пусть это станет уроком для всех женоненавистников в спорте и сочувствующих им. Вы больше не сможете эксплуатировать молодых женщин и девушек, высмеивать их тело или использовать его, а затем ожидать, что они будут выступать за вас, чтобы вы могли заработать свой годовой бонус. Время вышло», — написала Гровс.
По информации The Guardian, 26-летняя Гровс, которая завоевала две серебряные медали на Играх-2016, уже делала аналогичные утверждения в прошлом. Например, в ноябре 2020 года она утверждала, что человек, с которым она работала, заставил её чувствовать себя «некомфортно» из-за того, как смотрел на неё в купальнике.
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