В Беларуси арестовали главного тренера гандбольного клуба

Главный тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь-Леон» Константин Яковлев осуждён на 15 суток, сообщает Tribuna.com.

16 июня Яковлев вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста издания Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста. Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики и задержали Яковлева.

После двух дней рассмотрения дела обвинения тренеру были предъявлены по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Вечером того дня, когда был арестован, Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.