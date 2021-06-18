В Беларуси арестовали главного тренера гандбольного клуба
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Главный тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь-Леон» Константин Яковлев осуждён на 15 суток, сообщает Tribuna.com.
16 июня Яковлев вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста издания Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста. Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики и задержали Яковлева.
После двух дней рассмотрения дела обвинения тренеру были предъявлены по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Вечером того дня, когда был арестован, Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.
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