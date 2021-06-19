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Непомнящий, Каруана и Со — лидеры Paris Rapid & Blitz после шести туров

Непомнящий, Каруана и Со — лидеры Paris Rapid & Blitz после шести туров
Елена Чистова
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В Париже (Франция) продолжается второй этап Grand Chess Tour — супертурнир Paris Rapid & Blitz. Во второй игровой день были проведены 4-6-й туры в рапид, где за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1. После шести туров по 7 очков из 12 имеют в своём активе россиянин Ян Непомнящий, а также американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со.

В воскресенье, 20 июня, участники сыграют заключительные три тура в рапиде.

Положение после 6-го тура

1-3. Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Уэсли Со — по 7.
4-8. Левон Аронян, Теймур Раджабов, Максим Вашье-Лаграв, Пётр Свидлер, Этьен Бакро — по 6.
9. Алиреза Фируджа – 5.
10. Рихард Раппорт — 4.

Отметим, что состав участников в рапиде и блице отличается: в быстрые шахматы играет француз Этьен Бакро, а в молниеносных его заменит россиянин Владимир Крамник.

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