Со одержал победу в рапиде на супертурнире Paris Rapid & Blitz, Непомнящий — второй

В столице Франции определились призёры второго этапа Grand Chess Tour — шахматного супертурнира Paris Rapid & Blitz в рапиде. За победу начислялось 2 очка, за ничью — 1.

12 очков из 18 набрал американец Уэсли Со, который и стал победителем соревнований. На 1 очко отстал россиянин Ян Непомнящий. 10 очков в активе француза Этьена Бакро, по 9 – ещё у одного француза Максима Вашье-Лаграва и россиянина Петра Свидлера.

Рапид. Итоговое положение



1. Уэсли Со – 12.

2. Ян Непомнящий – 11.

3. Этьен Бакро – 10.

4-5. Максим Вашье-Лаграв, Пётр Свидлер — по 9.

6-9. Фабиано Каруана, Левон Аронян, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт — по 8.

10. Алиреза Фируджа — 7.



21 и 22 июня участники проведут двухкруговой блиц-турнир. Вместо Бакро на старт выйдет 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник.