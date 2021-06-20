Со одержал победу в рапиде на супертурнире Paris Rapid & Blitz, Непомнящий — второй

В столице Франции определились призёры второго этапа Grand Chess Tour — шахматного супертурнира Paris Rapid & Blitz в рапиде. За победу начислялось 2 очка, за ничью — 1.
12 очков из 18 набрал американец Уэсли Со, который и стал победителем соревнований. На 1 очко отстал россиянин Ян Непомнящий. 10 очков в активе француза Этьена Бакро, по 9 – ещё у одного француза Максима Вашье-Лаграва и россиянина Петра Свидлера.
Рапид. Итоговое положение
1. Уэсли Со – 12.
2. Ян Непомнящий – 11.
3. Этьен Бакро – 10.
4-5. Максим Вашье-Лаграв, Пётр Свидлер — по 9.
6-9. Фабиано Каруана, Левон Аронян, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт — по 8.
10. Алиреза Фируджа — 7.
21 и 22 июня участники проведут двухкруговой блиц-турнир. Вместо Бакро на старт выйдет 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник.
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