Анна Вяхирева: олимпийская ты чемпионка или нет, это ни от чего не спасает

Олимпийская чемпионка, гандболистка сборной России Анна Вяхирева прокомментировала тот факт, что в составе национальной команды к Играм в Токио готовятся сразу восемь победительниц Олимпиады-2016. Спортсменку спросили, не кажется ли ей, что эти гандболистки точно попадут в заявку на Олимпийские игры в Токио.
«Совсем об этом не думаю, если честно. Олимпийская ты чемпионка или нет, это ни от чего не спасает и ничего не гарантирует. Каждый раз ты должна по-новому доказывать свою состоятельность. Если хочешь двигаться дальше, то оглядываться и вспоминать заслуги нет никакого смысла.
Те, кто будут работать лучше и смогут принести больше пользы, поедут на Игры в Токио. Невзирая ни на какие титулы. Только так и должен выглядеть настоящий олимпийский отбор», — цитирует Вяхиреву «Гандбол. Быстрый центр».
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