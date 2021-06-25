Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу тренерской карьеры Александры Солдатовой
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила возможность тренерской карьеры четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
«Если она захочет быть тренером, я её приму с распростёртыми объятиями. Потому что эта девочка обладает харизмой и всеми законами, которые нужны в художественной гимнастике», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
23-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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