Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу тренерской карьеры Александры Солдатовой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила возможность тренерской карьеры четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.

«Если она захочет быть тренером, я её приму с распростёртыми объятиями. Потому что эта девочка обладает харизмой и всеми законами, которые нужны в художественной гимнастике», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

23-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.