Ирина Винер-Усманова не поедет на Олимпиаду в Токио из-за перенесённого коронавируса

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, поедет ли на Олимпийские игры в Токио (Япония) вместе с командой.

«У меня был ковид, и врачи запретили мне далеко лететь. Я проводила соревнования в Рио по мониторам: на одном – Мамун, на втором мониторе Кудрявцева, на третьем – тренировка групповых упражнений, на четвёртом мониторе шли соревнования, и меня тренер спрашивал, кто сейчас выступает. Поэтому я была везде, и сейчас чемпионат Европы я тоже так провела. Мне так удобнее, больше ошибок вижу», — приводит слова Винер ТАСС.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике в Токио пройдёт с 6 по 8 августа. На прошедшем чемпионате Европы Арина Аверина уверенно выиграла многоборье, а её сестра-близнец Дина завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях.