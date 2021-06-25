Акименко превзошёл Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко стал победителем чемпионата России в Чебоксарах в прыжках в высоту, обыграв лидера мирового сезона Илью Иванюка. Акименко с третьей попытки взял высоту 2,33 м. Иванюк пропускал каждую вторую высоту, среди которых оказалась и 2,33, а планка на высоте 2,35 м Илье, у которого в сезоне есть результат 2,37 м, не покорилась. Иванюк стал вторым с прыжком на 2,31 м.

В тройном прыжке у мужчин чемпионом России стал Алексей Фёдоров, у женщин — вице-чемпионка мира 2013 года Екатерина Конева.

В беге на 400 м золотую медаль завоевала Полина Миллер, которая опередила четырёхкратного призёра чемпионатов мира Антонину Кривошапку. В метании молота чемпионкой России стала Софья Палкина.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Мужчины. Высота

1. Михаил Акименко – 2,33.

2. Илья Иванюк – 2,31.

3. Никита Анищенков – 2,28.

3. Даниил Цыплаков — 2,28.

Тройной прыжок

1. Алексей Фёдоров – 16,61.

2. Александр Юрченко – 16,41.

3. Кирилл Коваленко – 16,26.

Женщины. 400 м

1. Полина Миллер – 50,98.

2. Антонина Кривошапка – 51,32.

3. Алёна Мамина – 52,52.

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,69.

2. Дарья Нидбайкина – 14,30.

3. Наталья Евдокимова – 13,95.

Молот

1. Софья Палкина – 70,41.

2. Елизавета Царёва – 69,51.

3. Анастасия Шкуратова – 61,19.