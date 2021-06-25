Акименко превзошёл Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате России

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко стал победителем чемпионата России в Чебоксарах в прыжках в высоту, обыграв лидера мирового сезона Илью Иванюка. Акименко с третьей попытки взял высоту 2,33 м. Иванюк пропускал каждую вторую высоту, среди которых оказалась и 2,33, а планка на высоте 2,35 м Илье, у которого в сезоне есть результат 2,37 м, не покорилась. Иванюк стал вторым с прыжком на 2,31 м.
В тройном прыжке у мужчин чемпионом России стал Алексей Фёдоров, у женщин — вице-чемпионка мира 2013 года Екатерина Конева.
В беге на 400 м золотую медаль завоевала Полина Миллер, которая опередила четырёхкратного призёра чемпионатов мира Антонину Кривошапку. В метании молота чемпионкой России стала Софья Палкина.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Высота
1. Михаил Акименко – 2,33.
2. Илья Иванюк – 2,31.
3. Никита Анищенков – 2,28.
3. Даниил Цыплаков — 2,28.
Тройной прыжок
1. Алексей Фёдоров – 16,61.
2. Александр Юрченко – 16,41.
3. Кирилл Коваленко – 16,26.
Женщины. 400 м
1. Полина Миллер – 50,98.
2. Антонина Кривошапка – 51,32.
3. Алёна Мамина – 52,52.
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,69.
2. Дарья Нидбайкина – 14,30.
3. Наталья Евдокимова – 13,95.
Молот
1. Софья Палкина – 70,41.
2. Елизавета Царёва – 69,51.
3. Анастасия Шкуратова – 61,19.
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