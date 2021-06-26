Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз выиграла чемпионат Европы
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Женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы, одержав победу на втором этапе турнира в Москве.
Соревнования проходили в два этапа, каждый из которых состоял из трёх групповых стадий. На первом этапе в Лиссабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков. Также сборная России обыграла всех соперников и на этапе в Москве.
В столице России хозяйки поля обыграли команды Германии (38:0), Португалии (24:14), Уэльса (52:0), Бельгии (36:0), Польши (33:5) и в заключительном матче турнира оказались сильнее соперников из Шотландии со счётом 22:5.
Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз выиграла чемпионат Европы (2013, 2014, 2016-2019, 2021). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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