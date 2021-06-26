Сборная России по пляжному волейболу не смогла получить максимальную квоту на ОИ в Токио

Женская сборная России по пляжному волейболу уступила команде Нидерландов в финале командного Кубка Европы, который проходил в Гааге. После двух основных матчей в противостоянии была зафиксирована ничья. Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли голландок Марлен ван Йерсель и Плён Ипму со счётом 2:0 (21:18, 21:15), а Ксения Дабижа и Дарья Рудых уступили Кате Стам и Райсе Схон — 0:2 (14:21, 13:21).

Для выявления победителя был назначен дополнительный «золотой» матч, в котором Бочарова и Воронина проиграли Стам и Схон со счётом 1:2 (15:21, 21:15, 11:15).

Сборная Нидерландов как победитель турнира получила неименную лицензию на Олимпийские игры в Токио. У россиян остались три из четырёх возможных лицензий на Игры. Их обладателям стали Вячеслав Красильников /Олег Стояновский (как чемпионы мира — 2019), Илья Лешуков/Константин Семёнов, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (по рейтингу ФИВБ).