Россияне выиграли чемпионат Европы по настольному теннису в парном разряде

20-летний Лев Кацман и 19-летний Максим Гребнев стали чемпионами Европы по настольному теннису в парном разряде.

В финале первенства континента в Варшаве (Польша) действующие чемпионы России одолели поляка Якуба Дияса и бельгийца Седрика Нюйтинка со счётом 3:1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7). В четвертьфинале Дияс и Нюйтинк обыграли другую российскую пару Кирилл Скачков/Владимир Сидоренко.

Бронзовыми призёрами стали венгры Адам Суди и Нандо Эчеки, а также Тиагу Аполония и Жоау Монтейру из Португалии.

Ранее россияне доходили до финала чемпионата Европы в 2011 году. Тогда Кирилл Скачков и Александр Шибаев уступили португальцу Маркушу Фрейташу и хорвату Андрею Гачине.

Чемпионат Европы завершится сегодня, 27 июня.