«Мы делаем историю!» Кацман и Гребнев — о победе на ЧЕ по настольному теннису

20-летний Лев Кацман и 19-летний Максим Гребнев рассказали о победе на чемпионате Европы, ставшей первой для российского настольного тенниса в мужском парном разряде.

«Невероятные эмоции, я очень счастлив. Когда мы дошли до финала, я сказал: «Макс, давай уже выиграем Европу, мы можем». Когда мы выиграли, я крикнул: «Мы делаем историю!» Это правда так.

Почему в наших матчах случались перепады? Так складывалось, что по ходу игр нам приходилось догонять соперников. Мы как-то поздно нащупывали игру против них, находили верную тактику. Плюс все наши соперники были более опытные, чем мы», — приводит слова Кацмана «Матч ТВ».

«Мы с Лёвой уже выиграли две медали по юниорам в парах. На юниорском чемпионате мира были вторыми. Но победа на взрослом чемпионате Европы — это пока наше наивысшее достижение. Но я надеюсь, что это не последняя наша награда.

Когда я увидел сетку турнира, где нам во втором матче предстояло сыграть с очень сильными и опытными шведами, то подумал, что просто поборемся. Я, конечно, верил, что мы можем выиграть, но мы начали с 0:2… Однако нам удалось переломить ход встречи и победить. В четвертьфинале мы обыграли первых сеяных немцев и поняли, что можем выиграть турнир», — добавил Гребнев.