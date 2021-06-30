Тренер по гимнастике побила юную воспитанницу на тренировке. Видео

В соцсетях появилось новое видео с участием скандально известного тренера по спортивной гимнастике из города Балаково Саратовской области Татьяны Слугиной.

В ролике видно, как детский тренер применяет жёсткие методы воспитания в отношении юных спортсменов. В 16-секундном ролике запечатлено, как Слугина ругает маленькую девочку, бьёт её по голове и рукам за ошибки, допущенные в ходе изучения элемента на брусьях.

Тренер стала известна после инцидента в поезде Адлер — Челябинск. Слугина с воспитанницами возвращалась со всероссийских соревнований, оскорбляла их, заставляла садиться на шпагат на верхней полке. Очевидцы решили, что она пьяна. Была вызвана полиция. Следователи и министерство спорта начали проверку.