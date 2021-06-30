Тадей Погачар выиграл пятый этап «Тур де Франс» и вышел на второе место в общем зачёте

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates стал победителем пятого этапа веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс» — гонки с раздельным стартом на из Шанже в Лавль.
Погачар преодолел дистанцию протяжённостью в 27,2 км за 32 минуты, опередив ближайшего преследователя, швейцарца Штефана Кюнга из Groupama — FDJ, на 19 секунд. Третье время показал датчанин Йонас Расмуссен из Jumbo-Visma.
Погачар вышел на второе место в общем зачёте и отстаёт от лидера, голландца Матью Ван дер Пула из Alpecin-Fenix, всего на 8 секунд.
Велошоссе. «Тур де Франс». 5-й этап
Гонка с раздельным стартом. Шанже – Лаваль, 27,2 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 32.00.
2. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama — FDJ) – отставание 0.19.
3. Йонас Расмуссен (Дания, Jumbo-Visma) +0.27.
Общий зачёт после пятого этапа
1. Матью Ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 16:51.41.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) +0.08.
3. Вут Ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) +0.30.
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