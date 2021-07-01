Гандболист Рябов — на вопрос о «Спартаке»: не уверен, что это тема для приколов

Бывший линейный московского ЦСКА Илья Рябов рассказал, как партнёры по команде реагировали на то, что он выступал за клуб, ещё когда тот назывался «Спартак». Презентация гандбольного клуба «Спартак» состоялась в августе 2017 года. В марте 2020 года стало известно, что «Спартак» будет переименован в ЦСКА.
Рябова в интервью сайту «Гандбол. Быстрый центр» спросили: «В команде шутили насчёт того, что вы единственный игрок, который помнит, как зарождался „Спартак“?»
Гандболист ответил: «Не уверен, что это тема для приколов. Но, разумеется, многие замечали, что состав регулярно меняется. В начале сезона, помимо меня, был ещё и Александр Деревень, но после объявления им о завершении карьеры и новости о моём уходе в Пермь пошли разговоры, что спустя три с половиной года никого из первоначальной обоймы не осталось».
В июне Рябов стал игроком «Пермских медведей».
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