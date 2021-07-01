Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболист Рябов — на вопрос о «Спартаке»: не уверен, что это тема для приколов

Гандболист Рябов — на вопрос о «Спартаке»: не уверен, что это тема для приколов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший линейный московского ЦСКА Илья Рябов рассказал, как партнёры по команде реагировали на то, что он выступал за клуб, ещё когда тот назывался «Спартак». Презентация гандбольного клуба «Спартак» состоялась в августе 2017 года. В марте 2020 года стало известно, что «Спартак» будет переименован в ЦСКА.

Рябова в интервью сайту «Гандбол. Быстрый центр» спросили: «В команде шутили насчёт того, что вы единственный игрок, который помнит, как зарождался „Спартак“?»

Гандболист ответил: «Не уверен, что это тема для приколов. Но, разумеется, многие замечали, что состав регулярно меняется. В начале сезона, помимо меня, был ещё и Александр Деревень, но после объявления им о завершении карьеры и новости о моём уходе в Пермь пошли разговоры, что спустя три с половиной года никого из первоначальной обоймы не осталось».

В июне Рябов стал игроком «Пермских медведей».

Новость по теме
Определены лучшие игроки сезона в женской гандбольной Суперлиге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021