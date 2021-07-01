Организаторы «Тур де Франс» отозвали судебный иск против женщины, ставшей причиной аварии

Организаторы «Тур де Франс» отозвали судебный иск против зрительницы, ставшей причиной массовой аварии, сообщает Cycling news.

Заместитель директора гонки Пьер-Ив Туо заявил сразу после инцидента, что компания ASO подаст в суд на 30-летнюю болельщицу, сказав: «Мы подаём в суд на эту женщину, которая вела себя так отвратительно. Мы делаем это для того, чтобы крошечное меньшинство людей, которые это делают, не испортили шоу для всех». Испанец Марк Солер (Movistar), которому пришлось заканчивать гонку с двумя переломами рук, также сказал, что рассматривает возможность судебного иска против этой женщины: «Я не знаю, что делать. Я подумываю о том, чтобы привлечь зрительницу к суду, потому что эти травмы означают проблемы на всём Туре, и я очень зол».



Однако в преддверии 6-го этапа в четверг, в ASO сообщили, что не будут подавать в суд на женщину.