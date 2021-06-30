Зрительница, ставшая причиной завала на «Тур де Франс», арестована

Зрительница, из-за которой произошёл массовый завал на первом этапе «Тур де Франс», арестована французской полицией, сообщает RTL.

В субботу на первом этапе «Большой петли» болельщица стояла с плакатом с надписью «Привет, дедушка и бабушка» слишком близко к трассе и старалась попасть в объектив телекамер. В неё врезался гонщик, и начался массовый завал. В опубликованном позднее медицинском протоколе сообщается, что 21 гонщик получил травмы. Например, испанцу Марку Солеру (Movistar) пришлось заканчивать гонку с двумя переломами рук. Французский велогонщик Сирил Лемуан получил множественные переломы рёбер и коллапс лёгкого.

Жандармерия объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм из-за нарушения правил безопасности. Виновной грозит штраф в размере € 1500. Однако если иск подаст немецкий велогонщик Яша Зюттерлин, который из-за завала был вынужден прекратить гонку, она может быть оштрафована и на большую сумму.

Видео доступно на ютуб-канале Eurosport.