Тренер сборной России по гандболу рассказал об ожиданиях от турнира в Нидерландах

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского турнира в Нидерландах.
«Алексеев отметил, что предстоящие матчи в первую очередь станут продолжением тренировочного процесса: команда сосредоточится на отработке различных схем и сочетаний, а результат будет отодвинут на второй план. Также Алексей Александрович подчеркнул, что рассчитывает на всех гандболисток, попавших в расширенную заявку на Олимпийские игры. Правила соревнований позволяют вызвать на матчи любую из них даже по ходу турнира, в том числе и из России», — сообщается на официальном сайте ФГР.
Сегодня, 2 июля, сборная России сыграет с Нидерландами. Начало матча запланировано на 20:00 мск. 3 июля россиянки встретятся со шведками (начало — в 15:00 мск).
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