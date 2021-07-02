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ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
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Состоялась жеребьёвка группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22. Соперников узнали российские команды «Ростов-Дон» и ЦСКА, сообщает пресс-служба ФГР.

Клубы из одной страны были разведены по разным восьмеркам. Также в одном туре они не смогут одновременно играть дома или на выезде.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа А

«Брест» (Франция)
«Ференцварош» (Венгрия)
«Будучность» (Черногория)
«Бухарест» (Румыния)
«Боруссия» (Германия)
«Ростов-Дон» (Россия)
«Эсбьерг» (Дания)
«Подравка» (Хорватия)

Группа B

ЦСКА (Россия)
«Вайперс Кристиансанд» (Норвегия)
«Крим» (Словения)
«Оденсе» (Дания)
«Дьёр» (Венгрия)
«Метц» (Франция)
«Кастамону» (Турция)
«Савехоф» (Швеция)

После двухкругового группового турнира по две лучшие команды каждой группы выйдут напрямую в четвертьфинал, а ещё по четыре – сыграют в 1/8 финала. Начаться сезон Лиги чемпионов должен 10 сентября, а завершиться – «Финалом четырёх» 4–5 июня 2022 года. Все матчи пройдут в выходные дни.

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