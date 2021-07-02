ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22. Соперников узнали российские команды «Ростов-Дон» и ЦСКА, сообщает пресс-служба ФГР.

Клубы из одной страны были разведены по разным восьмеркам. Также в одном туре они не смогут одновременно играть дома или на выезде.



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа А

«Брест» (Франция)

«Ференцварош» (Венгрия)

«Будучность» (Черногория)

«Бухарест» (Румыния)

«Боруссия» (Германия)

«Ростов-Дон» (Россия)

«Эсбьерг» (Дания)

«Подравка» (Хорватия)

Группа B

ЦСКА (Россия)

«Вайперс Кристиансанд» (Норвегия)

«Крим» (Словения)

«Оденсе» (Дания)

«Дьёр» (Венгрия)

«Метц» (Франция)

«Кастамону» (Турция)

«Савехоф» (Швеция)



После двухкругового группового турнира по две лучшие команды каждой группы выйдут напрямую в четвертьфинал, а ещё по четыре – сыграют в 1/8 финала. Начаться сезон Лиги чемпионов должен 10 сентября, а завершиться – «Финалом четырёх» 4–5 июня 2022 года. Все матчи пройдут в выходные дни.