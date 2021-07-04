Ярослава Могучих установила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. В лучшей попытке Могучих преодолела планку на высоте 2,03 метра, показав лучший результат сезона в мире. Второе и третье места заняли австралийки Никола Макдермотт (2,01) и Элинор Паттерсон (1,96).

Действующий рекордсмен мира шведский легкоатлет Арман Дюплантис с результатом 6,02 метра стал победителем соревнований по прыжкам с шестом. Уже в ранге победителя 21-летний швед попытался побить свой же мировой рекорд (6,18 м), подняв планку на 6,19 м, но трижды потерпел неудачу.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Пятый этап. Осло, Норвегия

Женщины. Высота

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,03

2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01

3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,96

Мужчины. Шест

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,02

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,92

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,92