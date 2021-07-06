Кавендиш выиграл 10-й этап «Тур де Франс»

Велогонщик из Великобритании Марк Кавендиш показал лучшее время на 10-м этапе «Тур де Франс».

Представитель команды «Deceuninck – Quick Step» преодолел этап Альбервиль – Валанс протяжённостью 190,7 км за 4 часа 14 минут 7 секунд.

Второе место в гонке занял бельгийский велогонщик Вут ван Арт из команды «Team Jumbo-Visma».

Замкнул тройку лучших велосипедистов его соотечественник Яспер Филипсен из «Alpecin-Fenix».

В генеральной классификации «Тура» лидирует Тадей Погачар с результатом 38 часов 25 минут 17 секунд. Вторым идёт австралиец Бен О'Коннор, третье место занимает Ригоберто Уран из Колумбии.

11-й этап протяженностью 198,9 км пройдёт 7 июля по маршруту Сорг – Малосен.