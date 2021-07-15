Холмогоров стал первым в беге на 800 метров на международном турнире в Финляндии

Российский легкоатлет Константин Холмогоров одержал победу в беге на 800 метров на международном турнире в Йоэнсуу (Финляндия).
Холмогоров преодолел дистанцию за 1 минуту 46,51 секунды. Второе место занял швед Йохан Рогестедт с результатом в 1 минуту 47,27 секунды, третьим финишировал представитель Финляндии Йоонас Ринне (1.47,28).
На прошедшем чемпионате России в Чебоксарах 25-летний Холмогоров занял первое место в беге на дистанциях 800 и 1 500 метров. Отметим, что при этом Константин не попал в десятку российских спортсменов, получивших рекомендацию от тренерского совета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на включение в олимпийскую заявку на игры в Токио (Япония).
Напомним, из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов. Они будут выступать там в нейтральном статусе.
- 15 июля 2021
-
00:04
- 14 июля 2021
-
23:31
-
22:32
-
22:08
-
21:15
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
17:44
-
17:30
-
16:03
-
15:38
-
13:48
-
10:23
-
02:10
-
00:31
- 13 июля 2021
-
23:24
-
22:07
-
21:54
-
21:06
-
19:55
-
19:20
-
17:26
-
16:32
-
10:14
-
08:40
-
07:33
-
01:52
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:56
-
19:43
-
19:01
-
10:29
-
08:46
-
00:20