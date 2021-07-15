Холмогоров стал первым в беге на 800 метров на международном турнире в Финляндии

Российский легкоатлет Константин Холмогоров одержал победу в беге на 800 метров на международном турнире в Йоэнсуу (Финляндия).

Холмогоров преодолел дистанцию за 1 минуту 46,51 секунды. Второе место занял швед Йохан Рогестедт с результатом в 1 минуту 47,27 секунды, третьим финишировал представитель Финляндии Йоонас Ринне (1.47,28).

На прошедшем чемпионате России в Чебоксарах 25-летний Холмогоров занял первое место в беге на дистанциях 800 и 1 500 метров. Отметим, что при этом Константин не попал в десятку российских спортсменов, получивших рекомендацию от тренерского совета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на включение в олимпийскую заявку на игры в Токио (Япония).

Напомним, из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов. Они будут выступать там в нейтральном статусе.