Ласицкене – перед Олимпиадой: рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на международном турнире в Йоэнсуу (Финляндия).
«Старт получился ярким, хоть и немного затянутым. Полные трибуны болельщиков, всё это возвращает к жизни. Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать. Самое интересное впереди. До Олимпийских игр есть ещё время для подготовки, и я надеюсь, мы проведём его очень качественно.
Впереди ещё один старт в Финляндии в субботу, завтра мы туда выезжаем. Спасибо этому старту, двигаемся дальше. И ещё я очень рада победе здесь Кости Холмогорова, и что всё больше наших спортсменов имеют возможность выезжать на международные старты», — приводит слова Ласицкене официальный аккаунт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в «Инстаграме».
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