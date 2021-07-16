Левон Аронян снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи

Армянский шахматист Левон Аронян сообщил, что снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи по состоянию здоровья.

Аронян не доиграл первую партию 1/64 финала Кубка мира против австралийца Бобби Чена из-за недомогания. У Ароняна были зафиксированы симптомы простудного заболевания, и на время тестов его изолировали от других игроков.

«С большим сожалением я вынужден сообщить о моём снятии с Кубка мира. Несмотря на огромное желание играть, из-за высокой температуры и тонзиллита мне нужно быть рациональным и, в первую очередь, думать о моем здоровье и о здоровье других участников. Также хотел бы лично поблагодарить президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича за предоставленную помощь во всех вопросах, которые у меня возникли.

Пожалуйста, берегите себя. Надеюсь, что турнир продолжится без неприятностей. Обещаю скоро вылечиться и вернуться в волшебный мир шахмат", — написал Аронян на своей странице в «Фейсбуке».