Левону Ароняну засчитано поражение в первой партии 1/64 финала Кубка мира. Он изолирован
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Армянскому гроссмейстеру Левону Ароняну было засчитано поражение в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи. Двукратный обладатель Кубка мира не смог провести партию с представителем Австралии Бобби Ченом из-за болезни, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.
У Ароняна были зафиксированы симптомы простудного заболевания, и на время тестов его изолировали от других игроков. После дополнительных тестов будет принято решение о его участии во второй партии.
Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.
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