Словенец Матей Мохорич выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

Словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain Victorious стал победителем 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Мохорич опередил пелотон почти на минуту. Вторым стал француз Кристоф Лапорт (Cofidis), третьим — датчанин Каспер Педерсен (Team DSM).

Лидером общего зачёта «Тур де Франс» остался словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.

Велошоссе. «Тур де Франс». 19-й этап. Муранс – Либурн, 207 км

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 4:19.17

2. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis) – отставание 0.58

3. Каспер Педерсен (Дания, DSM) – то же отставание

Общий зачёт после 19-го этапа

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 79:40.09

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo – Visma) – +5.45

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +5.51