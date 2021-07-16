Словенец Матей Мохорич выиграл 19-й этап «Тур де Франс»

Словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain Victorious стал победителем 19-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Мохорич опередил пелотон почти на минуту. Вторым стал француз Кристоф Лапорт (Cofidis), третьим — датчанин Каспер Педерсен (Team DSM).
Лидером общего зачёта «Тур де Франс» остался словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates.
Велошоссе. «Тур де Франс». 19-й этап. Муранс – Либурн, 207 км
1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – 4:19.17
2. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis) – отставание 0.58
3. Каспер Педерсен (Дания, DSM) – то же отставание
Общий зачёт после 19-го этапа
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 79:40.09
2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo – Visma) – +5.45
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +5.51
- 16 июля 2021
-
21:40
-
20:59
-
18:22
-
18:08
-
17:44
-
17:20
-
14:31
-
10:28
-
09:10
-
08:44
-
08:00
-
00:31
-
00:25
- 15 июля 2021
-
21:48
-
20:59
-
20:43
-
20:32
-
19:59
-
19:54
-
19:16
-
17:28
-
15:00
-
10:53
-
08:38
-
00:04
- 14 июля 2021
-
23:31
-
22:32
-
22:08
-
21:15
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
17:44
-
17:30
-
16:03