Отбывший дисквалификацию каноист Коровашков намерен возобновить карьеру

Пятикратный чемпион мира, бронзовый призёр Игр-2012 в гребле на каноэ Алексей Коровашков, отбывший четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, принял решение возобновить свою спортивную карьеру.

«Мне предложили хороший контракт, сейчас я готовлю документы. Да, я намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА о том, что я намерен вернуться в спорт, уже также своевременно отправлено», — приводит слова Коровашкова ТАСС.

Из-за дисквалификации Коровашков не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали. К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ без объяснения причин.