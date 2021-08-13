Назван состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы — 2021

Стал известен состав мужской сборной России по волейболу, которая уже 18 августа начнёт подготовку к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал на сбор 15 игроков, в заявку на турнир войдёт 14.

Состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков

Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец

Блокирующие: Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев

Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан

Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев

Чемпионат Европы стартует 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Российская команда в группе выступит в финском городе Тампере.

На Олимпийских играх – 2020 российские волейболисты завоевали серебро.