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Назван состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы — 2021

Назван состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы — 2021
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Стал известен состав мужской сборной России по волейболу, которая уже 18 августа начнёт подготовку к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал на сбор 15 игроков, в заявку на турнир войдёт 14.

Состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы

Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков
Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец
Блокирующие: Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев
Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан
Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев

Чемпионат Европы стартует 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Российская команда в группе выступит в финском городе Тампере.

На Олимпийских играх – 2020 российские волейболисты завоевали серебро.

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