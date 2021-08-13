Назван состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы — 2021

Стал известен состав мужской сборной России по волейболу, которая уже 18 августа начнёт подготовку к чемпионату Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Главный тренер Туомас Саммелвуо вызвал на сбор 15 игроков, в заявку на турнир войдёт 14.
Состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы
Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков
Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец
Блокирующие: Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев
Доигровщики: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан
Либеро: Евгений Баранов, Валентин Голубев
Чемпионат Европы стартует 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Российская команда в группе выступит в финском городе Тампере.
На Олимпийских играх – 2020 российские волейболисты завоевали серебро.
- 13 августа 2021
-
20:28
-
20:13
-
19:21
-
19:08
-
18:48
-
18:34
-
16:39
-
15:54
-
15:25
-
14:47
-
13:51
-
12:50
-
12:06
-
10:35
-
10:21
-
09:14
-
00:48
- 12 августа 2021
-
23:52
-
23:32
-
21:11
-
20:51
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
19:03
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
16:46
-
16:33
-
15:40
-
13:57
-
11:33