Примож Роглич выиграл первый этап «Вуэльты» — индивидуальную «разделку»

Словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл первый этап веломногодневки «Вуэльта» — индивидуальную гонку с раздельным стартом. Второе время показал испанец Алекс Аранбуру из Astana-Premier Tech. Третий результат у словенца Яна Тратника из Bahrain Victorious.

Российский гонщик Astana-Premier Tech Александр Власов замкнул десятку сильнейших. Его соотечественник Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) — 23-й.

Велошоссе. «Вуэльта». Первый этап. Бургос

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 7,1 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 8.32

2. Алекс Аранбуру (Испания, Astana-Premier Tech) — отставание 0.06.

3. Ян Тратник (Словения, Bahrain Victorious) +0.08...

10. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +0.14…

23. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +0.22.