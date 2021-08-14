Примож Роглич выиграл первый этап «Вуэльты» — индивидуальную «разделку»

Словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл первый этап веломногодневки «Вуэльта» — индивидуальную гонку с раздельным стартом. Второе время показал испанец Алекс Аранбуру из Astana-Premier Tech. Третий результат у словенца Яна Тратника из Bahrain Victorious.
Российский гонщик Astana-Premier Tech Александр Власов замкнул десятку сильнейших. Его соотечественник Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) — 23-й.
Велошоссе. «Вуэльта». Первый этап. Бургос
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 7,1 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 8.32
2. Алекс Аранбуру (Испания, Astana-Premier Tech) — отставание 0.06.
3. Ян Тратник (Словения, Bahrain Victorious) +0.08...
10. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +0.14…
23. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +0.22.
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