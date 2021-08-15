Бельгиец Филипсен выиграл второй этап «Вуэльты», Власов финишировал с временем победителя

Бельгийский велогонщик Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix стал победителем второго этапа веломногодневки «Вуэльта». Филипсен выиграл финишный спурт у 70 соперников. Вторым стал голландец Фабио Якобсен, третьим – австралиец Майкл Мэттьюс.

Также со временем победителя пересёк финишную черту россиянин Александр Власов из команды Astana — Premier Tech, став 17-м.

Велошоссе. «Вуэльта». Второй этап. Калеруэга – Бургос, 166,7 км



1. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 3:58.57.

2. Фабио Якобсен (Нидерланды, Deceuninck — Quick Step) – то же время.

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) – то же время…

17. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) – то же время

133. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – отставание 1.15.

Общий зачёт после второго этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – 4:07.29.

2. Алекс Аранбуру (Испания, Astana — Premier Tech) +0.04.

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) +0.10…

7. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +0.14…

111. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +1.37.