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Бельгиец Филипсен выиграл второй этап «Вуэльты», Власов финишировал с временем победителя

Бельгиец Филипсен выиграл второй этап «Вуэльты», Власов финишировал с временем победителя
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Бельгийский велогонщик Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix стал победителем второго этапа веломногодневки «Вуэльта». Филипсен выиграл финишный спурт у 70 соперников. Вторым стал голландец Фабио Якобсен, третьим – австралиец Майкл Мэттьюс.

Также со временем победителя пересёк финишную черту россиянин Александр Власов из команды Astana — Premier Tech, став 17-м.

Велошоссе. «Вуэльта». Второй этап. Калеруэга – Бургос, 166,7 км

1. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 3:58.57.
2. Фабио Якобсен (Нидерланды, Deceuninck — Quick Step) – то же время.
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) – то же время…
17. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) – то же время
133. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – отставание 1.15.

Общий зачёт после второго этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo — Visma) – 4:07.29.
2. Алекс Аранбуру (Испания, Astana — Premier Tech) +0.04.
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange) +0.10…
7. Александр Власов (Россия, Astana — Premier Tech) +0.14…
111. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) +1.37.

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