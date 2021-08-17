Синхронистка Шишкина — про Артёма Дзюбу: очень средненький в мировом масштабе футболист

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина попыталась сравнить семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину и футболиста «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Светлана Ромашина или Артём Дзюба? Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины», — приводит слова Шишкиной «Спорт-экспресс».

Ранее Дзюба, долгое время являвшийся капитаном национальной команды, не попал в сформированную новым главным тренером Валерием Карпиным заявку сборной России на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.