РУСАДА объявило о дисквалификации шести спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) объявил о дисквалификации шестерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

В список вошли: пловец Денис Жданов (срок дисквалификации — 3 года), тяжелоатлет, серебряный призёр чемпионата России 2021 года в весовой категории до 102 кг Артур Кабисов (срок дисквалификации — 6 лет), тяжелоатлетка Александра Паращук (срок дисквалификации — 2 года), легкоатлет, чемпион России 2008 года в прыжках в длину Сергей Михайловский (срок дисквалификации — 4 года), тяжелоатлет Дмитрий Греца (срок дисквалификации — 2 года) и тяжелоатлет Сергей Орешников (срок дисквалификации — 4 года).

Отметим, что Орешников отбывал четырёхлетнюю дисквалификацию с 1 октября 2018 года, которую продлили ещё на 4 года.