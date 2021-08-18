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Бельгиец Филипсен выиграл пятый этап веломногодневки «Вуэльта». Власов финишировал 35-м

Бельгиец Филипсен выиграл пятый этап веломногодневки «Вуэльта». Власов финишировал 35-м
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Бельгийский велогонщик Яспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Fenix, одержал победу на пятом этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию в 184,4 км за 4 часа 24 минуты 41 секунду. Вторым стал голландец Фабио Якобсен из Deceuninck — Quick Step, третьим финишировал итальянец Альберто Дайнезе, выступающий за DSM.

Лучшим из россиян стал Александр Власов, выступающий за команду Astana, он приехал к финишу 35-м. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 101-м месте.

Общий зачёт веломногодневки после пяти этапов возглавляет французский велогонщик Кенни Элиссонд из команды Trek-Segafredo. Власов располагается на 11-й строчке, а Сиваков идёт 63-м.

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